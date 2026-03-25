На фото из инстаграма Adidas Ukraine в камерной атмосфере лучшие нападающие в истории украинского футбола болеют за тех, кто представляет Украину на поле сейчас. А также демонстрируют свои награды и позируют в синих футболках, в которых сборная мечтает сыграть на Мундиале.
Почему собрались вместе обладатели "Золотого мяча" из Украины?
Трех владельцев самой престижной индивидуальной награды в футболе пригласили вместе принять участие в промо-кампании Adidas Ukraine по новой выездной формы сборной Украины, выполненной в синих цветах.
На фотографиях легенды украинского футбола вместе одели новые футболки и показали полученные ими "Золотые мячи".
Легенды смотрят на "Золотой мяч" Олега Блохина / фото Adidas Ukraine
Все три "Золотых мяча" и их владельцы в одном кадре / фото Adidas Ukraine
Что символизирует новая форма сборной Украины?
Согласно пресс-релизу Adidas, дизайн выездной формы прослеживает историю преемственности украинских гербов от времен князя Владимира Великого до дизайнов Василия Кричевского и Николая Битинского. Узор в верхней передней части футболки изображает наш национальный символ.
Впервые за 36 лет Adidas также вернули на формы сборных команд свой оригинальный логотип-трилистник.
Соревнуясь за право принять участие в Чемпионате мира, мы представляем современную сборную современной Украины. Хорошо, что новый выездной комплект сочетает этот образ с символами, которые для нашей страны имеют особый вес, и напоминает, кто мы есть,
– прокомментировал новую форму президент УАФ Андрей Шевченко.
Когда Украина сыграет в новой выездной форме?
- Оба матча плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, который будут принимать США, Канада и Мексика, наша сборная проведет в статусе хозяина поля – хотя матчи состоятся в испанской Валенсии.
- Поэтому с высокой вероятностью мы увидим подопечных Сергея Реброва в желтых цветах, а синяя форма будет ждать своего часа летом, когда сборная будет проводить контрольные игры перед стартом Мундиаля.
- Если Украина пройдет Швецию в полуфинале плей-офф, мы сыграем с победителями пары Польша – Албания. В случае выхода на чемпионат мира нашими соперниками в группе станут Япония, Нидерланды и Тунис.