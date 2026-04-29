У сім'ї Ірину-молодшу прийнято називати Ірішею – саме так вона просить звертатися до неї і у публічному житті. 24 Канал розповідає її історію, сповнену пошуку себе і розчарування від ставлення батька.

Дивіться також Неймовірна красуня та колишня дружина Блохіна: який вигляд у молодості мала Ірина Дерюгіна

Як донька Блохіна і Дерюгіної розпочинала кар'єру у США?

Іріша народилася 15 січня 1983 року у Києві, але у юному віці поїхала з батьком до Греції, де Олег Блохін починав свою тренерську кар'єру. Дівчинка цікавилася багатьма видами спорту, але мріяла про те, щоб стати зіркою сцени і знімального майданчика, а не стадіону і гімнастичної зали.

За інформацією з Вікіпедії, коли їй було 16, Іріша Блохіна виграла стипендію, щоб навчатися у США. Там вона опановувала акторську майстерність і навіть зіграла у кількох голівудських стрічках в епізодичних ролях.

Паралельно Блохіна почала займатися музикою, записувала треки під псевдонімом Ireesha, випустила кілька альбомів, але не стала справді популярною. Натомість їй добре вдавалася роль постановника: завдяки доньці легендарних спортсменів у художній гімнастиці з'явилися видовищні гала, які згодом стали обов'язковою частиною програми.

З 2011 року Іріша Блохіна проживає в Україні і вже не думає про кіно і пісні. Вона прийняла свою долю як тренерка і увійшла до складу наставників олімпійської української команди і школи Дерюгіних, де працювала з бабусею і мамою.

Як Іріша Блохіна стала телеведучою?

Іріша Блохіна з Ольгою Сумською у студії програми "Великий футбол" / фото ukrnews

Під час домашнього для України Євро-2012 донька Олега Блохіна стала ведучою у проєкті "Великий футбол" на каналі "Україна", який супроводжував матчі турніру.

Її робота в кадрі разом з Олександром Денисовим сподобалася не всім глядачам, але ніхто не лишився байдужим до щирих сліз, які були на обличчі Іріші після того, як збірна України під орудою її батька програла англійцям і не вийшла в плей-оф. А ще запам'ятали сукню, зроблену фактично з форми, в якій наша команда виступала на Євро.

Що відбувається у сімейному житті Іріші Блохіної?

Чоловіком Блохіної є людина, яка теж не є віддаленою від спорту – син колишнього голови Федерації біатлону України Володимира Бринзака Олексій. Разом вони виховують двох доньок.

Але ідилію в родині руйнує байдуже ставлення Олега Блохіна. В одному з інтерв'ю Ірина Дерюгіна заявила, що її колишній чоловік практично не спілкується з донькою і її дітьми. Більш того, він навіть не знайомий особисто з однією з онучок.

Які досягнення Блохіної як тренерки?

Якщо мама Іріші Ірина Дерюгіна в першу чергу зосереджена на індивідуальних виступах українських гімнасток, зокрема Таїсії Онофрійчук, то її донька залюбки працює з командами.

Як пише Суспільне Спорт, у 2025 році під керівництвом Іріші Блохіної наша збірна здобула друге в історії нашої країни золото у групових вправах з трьома м'ячами та двома обручами.