Ірина Дерюгіна вважає, що її колишній чоловік вчиняє дуже неправильно. Дочку вона називає своєю "першою перемогою", пише 24 Канал з посиланням на Дмитра Гордона.

Що Дерюгіна розповіла про Блохіна та дочку?

За словами заслуженої тренерки, Ірина Блохіна дуже сильно любила свого батька. Але він "дуже багато зробив їй боляче в душу".

Так не вчиняють, такими доньками не розкидаються. Я шалено пишаюся Ірішею. Вона отримала чудову освіту, вона стала прекрасною мамою. У неї двоє дітей. А тато (Олег Блохін) навіть не бачив другу онучку і взагалі з онуками не спілкується. Це неправильно. Чоловік має бути чоловіком до кінця,

– сказала Дерюгіна про ситуацію в родині.

Як склалося життя Ірини Дерюгіної та Олега Блохіна?