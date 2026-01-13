Ирина Дерюгина считает, что ее бывший муж поступает очень неправильно. Дочь она называет своей "первой победой", пишет 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Гордона.

Что Дерюгина рассказала о Блохине и дочери?

По словам заслуженного тренера, Ирина Блохина очень сильно любила своего отца. Но он "очень много сделал ей больно в душу".

Так не поступают, такими дочерьми не разбрасываются. Я безумно горжусь Иришей. Она получила прекрасное образование, она стала прекрасной мамой. У нее двое детей. А папа (Олег Блохин) даже не видел вторую внучку и вообще с внуками не общается. Это неправильно. Мужчина должен быть мужчиной до конца,

– сказала Дерюгина о ситуации в семье.

Как сложилась жизнь Ирины Дерюгиной и Олега Блохина?