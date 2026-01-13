Ирине удалось построить крепкую семью с легендарным футболистом Олегом Блохиным. В 1980 году звездная пара поженилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Гордона.

По теме Кто познакомил Путина с Кабаевой: известная гимнастка Ирина Дерюгина поделилась громким инсайдом

Как сложились отношения с Блохиным?

Через несколько лет у Ирины и Олега родилась дочь Ирина. Пара оставалась вместе аж 19 лет, но в 1999 году стало известно о разводе Дерюгиной с мужем.

При этом они не остались в хороших отношениях друг с другом. Ирина рассказала, почему решила завершить отношения с Блохиным и что разрушило их брак.

"Я полюбила Олега, у нас были чувства и все хорошо. Я 19 лет с ним прожила и ради него звезды снимала. Почему развелись? У него родились дети. А я не могла оставить гимнастику. Это была моя инициатива по разводу. У Олега был сложный характер. Он обязательно должен был спать днем. Это давало сложности. Это уже прошло и ушло", – рассказывает Дерюгина.

Расставались по-разному, бывало и плакали. Все было. Держать это все эмоционально было трудно. Каждый человек в какой-то момент что-то себе позволяет и поэтому что-то пошло не так. В какой-то момент я жалела из-за развода. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума. В семье должны давать друг другу что-то. Мне тоже хотелось что-то получать, но у меня этого не было,

– подытожила бывшая спортсменка.

Отметим, что в начале XXI века Блохин начал новые отношения. Он женился на женщине по имени Анжела, которая не является медийным лицом. В этом браке у легенды Динамо родилось двое детей.

Дочь Анна родилась в 2000 году, а Екатерина – в 2002-м. В свою очередь дочь от его брака с Дерюгиной Ирина Блохина стала известной гимнасткой и работала на телевидении во время Евро-2012, когда Блохин тренировал сборную Украины.

Как сложилась карьера Ирины Дерюгиной?