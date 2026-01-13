Неудивительно, что Дерюгина имеет немало интересных историй из своей насыщенной жизни. Одну из них Ирина рассказала во время интервью с Дмитрием Гордоном, сообщает 24 Канал.
Как сошлись Путин и Кабаева?
Бывшая украинская гимнастка рассказала интересный инсайд о президенте России Владимире Путине. Многие СМИ пишут о романе между российским диктатором и известной гимнасткой Алиной Кабаевой.
В свое время их знакомству поспособствовала другая известная спортсменка. Дерюгина поделилась информацией о том, кто помог Путину познакомиться с Кабаевой.
Это не ко мне вопрос. Это к Ирине Винер. Наверное, она и познакомила. Это меня не касается и не интересует. Там мама Винер всех знакомила. В целом же богатые мужчины часто ухаживали за гимнастками. В России это поставлено на конвейер. У нас тоже желающие были,
– рассказала Дерюгина.
Отметим, что Ирина Винер является одной из самых известных российских тренеров по художественной гимнастике. Женщина родилась в Узбекистане, но давно живет в России.
Одной из ее подопечных и была Алина Кабаева, которой приписывают роман с Путиным. В свою очередь сама Винер является активной сторонницей политики российского диктатора и является членом правящей партии "Единая Россия".
Что известно об Ирине Дерюгиной?
- Дерюгина родилась в Киеве в семье олимпийского чемпиона Ивана Дерюгина и тренера по художественной гимнастке Альбины Дерюгиной. В возрасте 10 лет она поступила в Национальную высшую балетную школу, а позже училась в Киевском институте физической культуры.
- За время своих выступлений Ирина неоднократно становилась чемпионкой СССР, Европы и мира. Более того, гимнастка единственная в истории Союза, которая дважды становилась чемпионкой мира – в 1977 и 1979 годах.
- Также Дерюгина образовала звездную пару с известным футболистом Олегом Блохиным. Вместе с легендой Динамо супруги вырастили дочь Ирину, которая тоже стала известной гимнасткой и телеведущей.
- После завершения карьеры Ирина вместе со своей мамой Альбиной основали "Школу Дерюгиных", где работала тренером. Сейчас Дерюгина является президентом Федерации художественной гимнастики Украины, сообщает сайт UGF.