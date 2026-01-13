Неудивительно, что Дерюгина имеет немало интересных историй из своей насыщенной жизни. Одну из них Ирина рассказала во время интервью с Дмитрием Гордоном, сообщает 24 Канал.

По теме Украинские гимнастки Дерюгиной не пожали руки россиянкам из клуба Алины Кабаевой

Как сошлись Путин и Кабаева?

Бывшая украинская гимнастка рассказала интересный инсайд о президенте России Владимире Путине. Многие СМИ пишут о романе между российским диктатором и известной гимнасткой Алиной Кабаевой.

В свое время их знакомству поспособствовала другая известная спортсменка. Дерюгина поделилась информацией о том, кто помог Путину познакомиться с Кабаевой.

Это не ко мне вопрос. Это к Ирине Винер. Наверное, она и познакомила. Это меня не касается и не интересует. Там мама Винер всех знакомила. В целом же богатые мужчины часто ухаживали за гимнастками. В России это поставлено на конвейер. У нас тоже желающие были,

– рассказала Дерюгина.

Отметим, что Ирина Винер является одной из самых известных российских тренеров по художественной гимнастике. Женщина родилась в Узбекистане, но давно живет в России.

Одной из ее подопечных и была Алина Кабаева, которой приписывают роман с Путиным. В свою очередь сама Винер является активной сторонницей политики российского диктатора и является членом правящей партии "Единая Россия".

Что известно об Ирине Дерюгиной?