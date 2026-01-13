Недивно, що Дерюгіна має чимало цікавих історій зі свого насиченого життя. Одну із них Ірина розповіла під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном, повідомляє 24 Канал.

До теми Українські гімнастки Дерюгіної не потисли руки росіянкам з клубу Аліни Кабаєвої

Як зійшлись Путін та Кабаєва?

Колишня українська гімнастка розповіла цікавий інсайд про президента Росії Володимира Путіна. Чимало ЗМІ пишуть про роман між російським диктатором та відомою гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Свого часу їх знайомству посприяла інша відома спортсменка. Дерюгіна поділилась інформацією по те, хто допоміг Путіну познайомитися з Кабаєвою.

Це не до мене питання. Це до Ірини Вінер. Напевно, вона і познайомила. Це мене не стосується та не цікавить. Там мама Вінер всіх знайомила. Загалом же багаті чоловіки часто залицялись до гімнасток. У Росії це поставлено на конвеєр. У нас теж бажаючі були,

– розповіла Дерюгіна.

Відзначимо, що Ірина Вінер є однією з найбільш відомих російських тренерок з художньої гімнастики. Жінка народилась в Узбекистані, але давно живе в Росії.

Однією з її підопічних і була Аліна Кабаєва, якій приписують роман із Путіним. У свою чергу сама Вінер є активною прихильницею політики російського диктатора та є членом правлячої партії "Єдина Росія".

Що відомо про Ірину Дерюгіну?