Она поделилась своими мыслями о жизни во время войны и своими спортивными целями. Несмотря на опасные условия в Киеве она никогда не теряет из виду своих амбиций в спорте, сообщает Frankfurt26.

Что сказала Онофрийчук об Олимпийских играх-2024?

Девятое место на Олимпиаде-2024 в Париже стало стартом блестящей карьеры Онофрийчук.

Два года назад в Париже я много думала до и во время соревнований. И я поняла, что над ошибками нужно работать немедленно,

– говорит Онофрийчук.

В прошлом году на чемпионате мира в Рио она получила две бронзы, в ленте и в командных соревнованиях, и была четвертой в индивидуальном многоборье.

В конце года короткое время возглавляла мировой рейтинг.

На Летних Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе она надеется праздновать триумф.

Я еще далека от пика своей карьеры. И поэтому я могу стать олимпийской чемпионкой через два года,

– делится гимнастка.

Как тренируется Онофрийчук во время войны?

Спортсменка для отдыха от войны ездит или в тренировочный лагерь в Японию, или на короткий отпуск в Германию.

Я время от времени посещаю там свою двоюродную сестру и бабушку,

– говорит 17-летняя девушка.

Она также поделилась своими переживаниями во время тренировки в военное время.

Мы часто находимся под обстрелом в Киеве, и это очень трудно. Но это большая честь представлять страну, которая сейчас находится в состоянии войны,

– говорит спортсменка.

