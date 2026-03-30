Украинская гимнастка завоевала золото, а церемония награждения снова превратилась в политический жест. Поведение соперницы вызвало бурную реакцию в соцсетях и среди болельщиков, сообщает 24 Канал.

Что произошло во время награждения?

Инцидент произошел после очередной победы Таисии Онофрийчук на этапе Кубка мира в Болгарии.

В финале с обручем украинка опередила "нейтральную" россиянку Софию Ильтерякову, которая дебютировала на таком уровне. Во время награждения звучал гимн Украины в честь победы Онофрийчук – россиянка не повернулась лицом к флагам в это время.

Эпизод попал на видео и быстро разошелся в соцсетях.

По правилам международных федераций, нейтральные атлеты должны воздерживаться от любых демонстративных политических жестов, однако формально регламент не предусматривает четких санкций за подобное поведение во время гимнов других государств.

Не первый конфликт с россиянами на подиуме

Ситуация стала продолжением ряда резонансных эпизодов в художественной гимнастике после допуска российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

Ранее Таисию Онофрийчук неоднократно замечали в отказе от совместных фото с соперницами из России и Беларуси после церемоний награждения.

Тогда украинская сторона объясняла такую позицию полномасштабной войной и нежеланием демонстрировать спортивное "единство" с представителями стран-агрессоров.

