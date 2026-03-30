Онофрийчук в обеих дисциплинах опередила "нейтральных" представительниц страны-агрессора. Также, как пишет "Трибуна", не составила конкуренции украинке и любимица местной публики.

Как выступила Онофрийчук на этапе Кубка мира в Софии?

В упражнениях с обручем украинская звезда художественной гимнастики набрала 30,400 баллов и была единственной, кто получил от судей оценку выше тридцатки.

Таким образом Таисия обошла "нейтральную" россиянку Софию Ильтерякову, которая стала второй. Лидирующую тройку замкнула София Раффаэли из Италии.



Результаты в упражнениях с обручем / графика World Gymnastics

Впоследствии уже в финале с мячом Онофрийчук тоже поразила рефери больше всего. Ей поставили 29 баллов ровно, в то время как фаворитка трибун, болгарская гимнастка Стиляна Николова получила на одну десятую меньше. Бронза снова досталась итальянке Раффаэле.

Накануне Онофрийчук торжествовала в многоборье, получив свою третью золотую награду этапов Кубка мира именно в этой наиболее престижной дисциплине художественной гимнастики.

