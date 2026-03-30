Онофрійчук в обох дисциплінах випередила "нейтральних" представниць країни-агресора. Також, як пише "Трибуна", не склала конкуренції українці і улюблениця місцевої публіки.

Дивіться також Онофрійчук бойкотувала росіянку і змусила її слухати гімн України

Як виступила Онофрійчук на етапі Кубка світу в Софії?

У вправах з обручем українська зірка художньої гімнастики набрала 30,400 балів і була єдиною, хто отримав від суддів оцінку вищу за тридцятку.

Таким чином Таїсія обійшла "нейтральну" росіянку Софію Ільтерякову, яка стала другою. Чільну трійку замкнула Софія Раффаелі з Італії.



Результати у вправах з обручем / графіка World Gymnastics

Згодом вже у фіналі з м'ячем Онофрійчук теж вразила рефері найбільше. Їй поставили 29 балів рівно, в той час як фаворитка трибун, болгарська гімнастка Стиляна Ніколова отримала на одну десяту менше. Бронза знову дісталася італійці Раффаелі.

Напередодні Онофрійчук тріумфувала у багатобортсві, здобувши свою третю золоту нагороду етапів Кубка світу саме у цій найбільш престижній дисципліні художньої гімнастики.

Які досягнення має Таїсія Онофрійчук?