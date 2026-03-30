Онофрійчук в обох дисциплінах випередила "нейтральних" представниць країни-агресора. Також, як пише "Трибуна", не склала конкуренції українці і улюблениця місцевої публіки.
Дивіться також Онофрійчук бойкотувала росіянку і змусила її слухати гімн України
Як виступила Онофрійчук на етапі Кубка світу в Софії?
У вправах з обручем українська зірка художньої гімнастики набрала 30,400 балів і була єдиною, хто отримав від суддів оцінку вищу за тридцятку.
Таким чином Таїсія обійшла "нейтральну" росіянку Софію Ільтерякову, яка стала другою. Чільну трійку замкнула Софія Раффаелі з Італії.
Результати у вправах з обручем / графіка World Gymnastics
Згодом вже у фіналі з м'ячем Онофрійчук теж вразила рефері найбільше. Їй поставили 29 балів рівно, в той час як фаворитка трибун, болгарська гімнастка Стиляна Ніколова отримала на одну десяту менше. Бронза знову дісталася італійці Раффаелі.
Напередодні Онофрійчук тріумфувала у багатобортсві, здобувши свою третю золоту нагороду етапів Кубка світу саме у цій найбільш престижній дисципліні художньої гімнастики.
Які досягнення має Таїсія Онофрійчук?
- За даними з Вікіпедії, у свої 17 років Таїсія Онофрійчук вже є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонату світу, чемпіонкою Європи у багатоборстві та двічі срібною призеркою європейських першостей, а також має три золоті медалі Кубка Європи.
- Онофрійчук займається під керівництвом видатної української тренерки Ірини Дерюгіної.