На п'єдесталі пошани у вправах зі стрічкою разом з переможницею Онофрійчук опинилася представниця РФ Марія Борисова. Українська гімнастка не погодилася на спільне фото і не привітала росіянку, пише "Трибуна".
Що сталося на Гран-прі з художньої гімнастики в Марбельї?
Таїсія Онофрійчук не лише здобула золото у багатоборстві, але й змогла стати найкращою у окремих вправах з обручем, м'ячем і стрічкою.
Під час однієї з церемоній нагородження українці довелося стояти на п'єдесталі пошани поряд з росіянкою Борисовою, яку допускають на міжнародні змагання у статусі "нейтральної" атлетки.
Онофрійчук не лише змусила представницю країни-агресора слухати український гімн, але й чітко вказала росіянці на її місце: не потиснула їй руку і швидко залишила п'єдестал, щоб не брати участь у спільній фотосесії з Борисовою.
Що відомо про Таїсію Онофрійчук?
- За даними з Вікіпедії, 17-річна гімнастка є дворазовою бронзовою призеркою чемпіонатів світу.
- Онофрійчук – чемпіонка Європи-2025 у багатоборстві.
- Загалом у Таїсії шість медалей європейських першостей.