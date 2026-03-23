На пьедестале почета в упражнениях с лентой вместе с победительницей Онофрийчук оказалась представительница РФ Мария Борисова. Украинская гимнастка не согласилась на совместное фото и не поздравила россиянку, пишет "Трибуна".

Что произошло на Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье?

Таисия Онофрийчук не только завоевала золото в многоборье, но и смогла стать лучшей в отдельных упражнениях с обручем, мячом и лентой.

Во время одной из церемоний награждения украинке пришлось стоять на пьедестале почета рядом с россиянкой Борисовой, которую допускают на международные соревнования в статусе "нейтральной" атлетки.

Онофрийчук не только заставила представительницу страны-агрессора слушать украинский гимн, но и четко указала россиянке на ее место: не пожала ей руку и быстро покинула пьедестал, чтобы не участвовать в совместной фотосессии с Борисовой.

