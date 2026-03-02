17-летняя гимнастка из Киева добилась успеха на очередном международном турнире. В Эстонии подошел к завершению первый этап гран-при по художественной гимнастике, сообщает 24 Канал.

По теме Дерюгина впервые рассказала о "богатых дядях", что ухаживали за молодыми гимнастками

Как Онофрийчук выступила в Эстонии?

Соревнования принял город Тарту. Во время турнира Онофрийчук удалось завоевать аж три золотые медали. Начала спортсменка из Киева с триумфа в многоборье, набрав 114,850 баллов.

А потом Таисия выиграла соревнования в упражнениях с обручем с показателем 29,050 балла. Третья победа ожидала киевлянку уже в упражнениях с лентой.

Выступление Онуфрийчук на гран-при в Эстонии: смотреть видео

Эта дисциплина является любимой для Таисии в последние годы. В конце концов в этом зачете она набрала 27,550 баллов и поразила публику своей харизмой и энергией.

Что известно о Таисии Онофрийчук?