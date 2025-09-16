Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук продолжает достигать новых высот в карьере. Уроженка Киева зажгла на этапе гран-при по художественной гимнастике, сообщает 24 Канал.

Как выступила Офофрийчук?

Соревнования проходили в чешском городе Брно. В заявку Украины на гран-при попали трое спортсменок: Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан.

Последней не удалось подняться на подиум, тогда как Таисия и Полина не оставили Брно с пустыми руками. Уже в стартовый день соревнований Онофрийчук и Карика выиграли медали в многоборье.

Полине покорилась "бронза" с результатом 110,700 баллов. Зато Таисия набрала 115,700 баллов и стала победительницей. После выступлений украинка продемонстрировала чувственный гала-номер, где выполнила несколько удивительных упражнений.

Как Онуфрийчук поразила невероятным выступлением: смотреть видео

Отметим, что кроме победы в многоборье Онуфрийчук добавила в свой актив еще две золотые награды. Украинка торжествовала в упражнениях с мячом и обручем.

В этих же отдельных зачетах среди медалисток оказалась и Полина Карика. Девушка взяла "серебро" с мячом и "бронзу" с обручем. Более того, гимнастка выиграла еще и золотую медаль в упражнениях с булавами.

В целом же украинки получили семь медалей в Брно. Напомним, ранее сборная Украины снялась с Кубка мира по гимнастике из-за участия российской сторонницы Путина