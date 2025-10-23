Титулованная спортсменка, а ныне основательница академии художественной гимнастики выложила видео на своей странице в инстаграме, в котором показала все реалии настоящего украинцев. Анна Ризатдинова показала, как во время полной темноты тренируются будущие чемпионки после очередного вражеского удара по Украине, пишет 24 Канал.
Как украинские гимнастки тренируются в полной темноте?
Даже без электричества, тепла и никакой безопасности юные гимнастки продолжают готовиться к соревнованиям.
После очередной атаки РФ на Украину дети тренируются без электричества. Нет света. Нет тепла. Никакой безопасности. Но все же – они тренируются. Они двигаются вперед. Они отказываются сдаваться. Это не просто стойкость. Это мужество в чистом виде. Они заслуживают большего, чем темнота,
– написала Ризатдинова.
Видео тренировки гимнасток в полной темноте
Недавно во время презентации книги "Мой роман со спортом" Ризатдинова рассказала о суровых условиях подготовки художественных гимнасток в ее период.
Как украинские гимнастки выиграли клубный ЧМ-2025?
В середине октября "Школа Дерюгиных" в составе Полины Карики, Любовь Горащенко и лидера сборной Таисии Онофрийчук победила на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике Aeon Cup-2025 в Японии.
Украинки с результатом 326,150 баллов обошли в рейтинге "нейтральных" россиянок, которые представляли Международную ассоциацию "Небесная грация" Алины Кабаевой (324,100 баллов).
По информации Трибуны, украинские гимнастки отказались от рукопожатий с россиянками.