Титулованная спортсменка, а ныне основательница академии художественной гимнастики выложила видео на своей странице в инстаграме, в котором показала все реалии настоящего украинцев. Анна Ризатдинова показала, как во время полной темноты тренируются будущие чемпионки после очередного вражеского удара по Украине, пишет 24 Канал.

Как украинские гимнастки тренируются в полной темноте?

Даже без электричества, тепла и никакой безопасности юные гимнастки продолжают готовиться к соревнованиям.

После очередной атаки РФ на Украину дети тренируются без электричества. Нет света. Нет тепла. Никакой безопасности. Но все же – они тренируются. Они двигаются вперед. Они отказываются сдаваться. Это не просто стойкость. Это мужество в чистом виде. Они заслуживают большего, чем темнота,

– написала Ризатдинова.

Видео тренировки гимнасток в полной темноте

Недавно во время презентации книги "Мой роман со спортом" Ризатдинова рассказала о суровых условиях подготовки художественных гимнасток в ее период.

