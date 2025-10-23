Титулована спортсменка, а нині засновниця академії художньої гімнастики виклала відео на своїй сторінці в інстаграмі, у якому показала усі реалії сьогодення українців. Анна Різатдінова показала, як під час повної темряви тренуються майбутні чемпіонки після чергового ворожого удару по Україні, пише 24 Канал.

Як українські гімнастки тренуються у повній темряві?

Навіть без електрики, тепла та жодної безпеки юні гімнастки продовжують готуватись до змагань.

Після чергової атаки РФ на Україну діти тренуються без електрики. Немає світла. Немає тепла. Ніякої безпеки. Але все ж – вони тренуються. Вони рухаються вперед. Вони відмовляються здаватися. Це не просто стійкість. Це мужність у чистому вигляді. Вони заслуговують на більшого, ніж темряву,

– написала Різатдінова.

Відео тренування гімнасток у повній темряві

Нещодавно під час презентації книги "Мій роман зі спортом" Різатдінова розповіла про суворі умови підготовки художніх гімнасток у її період.

