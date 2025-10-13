Україна на клубному чемпіонаті із художньої гімнастики була представлена у наступному складі – Поліна Каріка, Любов Горащенко та лідерка збірної Таїсія Онофрійчук. Саме Таїсія зробила найбільший внесок у перемогу "Школи Дерюгіних" на цих змаганнях, інформує 24 Канал із посиланням на Ukrainian RG Team.

Як "Школа Дерюгіних" перемогла у Японії?

17-річна Онофрійчук тріумфувала у багатоборстві, а Каріка стала п'ятою. Горащенко ж посіла 5-те місце у багатоборстві серед юніорок.

Відзначимо, що Україна очолила таблицю із результатом 163.600 ще за підсумками першого змагального дня. Свого першого місця українські гімнастки вже не відпустили. Після другого дня сумарні бали України збільшились до 326,150, які не дозволили жодній іншій країні випередити гімнасток "Школи Дерюгіних".



"Школа Дерюгіних" – переможець клубного ЧС Aeon Cup / Фото Ukrainian RG Team

Цікаво, що своєю спиною українки залишили "нейтральних" російських гімнасток, які представляли Міжнародну асоціацію "Небесна грація" Аліни Кабаєвої, коханки Володимира Путіна. Фінальний результат росіянок склав 324.100.

Топ-3 замкнули гімнастки із США – 319.350 бала.

Трійка призерок Клубного ЧС Aeon Cup:

"Школа Дерюгіних" (Україна) – 326,150 балів; AIN2 – 324,100; Burlo/Pacific (США) – 319,350.

До слова. Таїсія Онофрійчук потрапила до рейтингу Forbes Ukraine "30 до 30". У список входять найуспішніші українці віком до 30 років, які мають досягнення у своїй сфері діяльності.

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року Онофрійчук завоювала бронзову медаль у вправах зі стрічкою на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, ставши першою українкою за 10 років, якій підкорилось дане досягнення.