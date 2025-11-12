Певний час Ганна була одружена із політиком та спортсменом Олександром Онищенком. Нині скандальний ексдепутат не має жодного відношення до особистого життя гімнастки, про що вона розповіла в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", повідомляє 24 Канал.
Чи спілкуються Різатдінова та Онищенко?
У 2017 році Різатдінова народила сина Романа від Онищенка. Проте вже за два роки пара розійшлась і більше не підтримувала близьких стосунків. Сама ж спортсменка нині проживає у Києві.
Гімнастка розповіла, що Олександр не займається вихованням свого сина вже кілька років. Єдиною, хто допомагає Ганні у цей непростий час, є няня на ім'я Валентина.
Ми ходимо на карате, теніс, танці та англійську. У нього все розписано. Наша неймовірна Валя – це Ромкіна вихователька. Після повномасштабного вторгнення садочок припинив своє існування, а Валя залишилася з нами. Для мене це взагалі безцінна людина, тому що дійсно я одна з Ромою. У мене в Києві жодного родича,
– розповіла гімнастка.
Ганна зізналась, що вона намагається приділяти Роману максимум часу для його розвитку. Спортсменка навіть запровадила "день мами і сина", коли вона не займається іншими справами та повністю проводить час із хлопцем.
Довідка. 32-річна Різатдінова є уродженкою Сімферополя. Дівчина запам'яталась яскравою кар'єрою у художній гімнастиці. У 2016 році Ганна здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві. Також українка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи з різних дисциплін.
Що відомо про Олександра Онищенка?
Олександр є відомим українським політиком, бізнесменом та нафтогазовим трейдером. Чоловік народився в Росії та пізніше проявляв свою проросійську позицію.
У 2010 році Онищенко став народним депутатом України від "Партії Регіонів", а за два роки після Революції Гідності переобрався д парламенту від фракції "Воля народу".
Довгий час Олександр брав участь у змаганнях з кінного спорту та навіть став майстром спорту. Також Онищенко був віцепрезидентом Федерації кінного спорту України.
У 2016 році НАБУ та САП запросили зняття недоторканості з Онищенка та звинуватили його в організації злочинних схем. Сам Онищенко виїхав закордон та переховувався в Іспанії та Бельгії.
Пізніше СБУ звинуватила депутата у державній зраді та заявила про наявність у нього російського паспорта. Нині Онищенко проживає в Німеччині та перебуває під санкціями США.
Нещодавно апеляційна палата ВАКС скасувала вирок ексдепутату-втікачу Олександру Онищенку по "газовій справі".