Певний час Ганна була одружена із політиком та спортсменом Олександром Онищенком. Нині скандальний ексдепутат не має жодного відношення до особистого життя гімнастки, про що вона розповіла в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", повідомляє 24 Канал.

До теми Взагалі не пили воду, – Різатдінова шокувала спартанською підготовкою до змагань

Чи спілкуються Різатдінова та Онищенко?

У 2017 році Різатдінова народила сина Романа від Онищенка. Проте вже за два роки пара розійшлась і більше не підтримувала близьких стосунків. Сама ж спортсменка нині проживає у Києві.

Гімнастка розповіла, що Олександр не займається вихованням свого сина вже кілька років. Єдиною, хто допомагає Ганні у цей непростий час, є няня на ім'я Валентина.

Ми ходимо на карате, теніс, танці та англійську. У нього все розписано. Наша неймовірна Валя – це Ромкіна вихователька. Після повномасштабного вторгнення садочок припинив своє існування, а Валя залишилася з нами. Для мене це взагалі безцінна людина, тому що дійсно я одна з Ромою. У мене в Києві жодного родича,

– розповіла гімнастка.

Ганна зізналась, що вона намагається приділяти Роману максимум часу для його розвитку. Спортсменка навіть запровадила "день мами і сина‎", коли вона не займається іншими справами та повністю проводить час із хлопцем.

Довідка. 32-річна Різатдінова є уродженкою Сімферополя. Дівчина запам'яталась яскравою кар'єрою у художній гімнастиці. У 2016 році Ганна здобула бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальному багатоборстві. Також українка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи з різних дисциплін.

Що відомо про Олександра Онищенка?