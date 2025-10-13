Украина на клубном чемпионате по художественной гимнастике была представлена в следующем составе – Полина Карика, Любовь Горащенко и лидер сборной Таисия Онофрийчук. Именно Таисия сделала наибольший вклад в победу "Школы Дерюгиных" на этих соревнованиях, информирует 24 Канал со ссылкой на Ukrainian RG Team.

Как "Школа Дерюгиных" победила в Японии?

17-летняя Онофрийчук торжествовала в многоборье, а Карика стала пятой. Горащенко же заняла 5-е место в многоборье среди юниорок.

Отметим, что Украина возглавила таблицу с результатом 163.600 еще по итогам первого соревновательного дня. Своего первого места украинские гимнастки уже не отпустили. После второго дня суммарные баллы Украины увеличились до 326,150, которые не позволили ни одной другой стране опередить гимнасток "Школы Дерюгиных".



"Школа Дерюгиных" – победитель клубного ЧМ Aeon Cup / Фото Ukrainian RG Team

Интересно, что своей спиной украинки оставили "нейтральных" российских гимнасток, которые представляли Международную ассоциацию "Небесная грация" Алины Кабаевой, любовницы Владимира Путина. Финальный результат россиянок составил 324.100.

Топ-3 замкнули гимнастки из США – 319.350 балла.

Тройка призеров Клубного ЧМ Aeon Cup:

"Школа Дерюгиных" (Украина) – 326,150 баллов; AIN2 – 324,100; Burlo/Pacific (США) – 319,350.

К слову. Таисия Онофрийчук попала в рейтинг Forbes Ukraine "30 до 30". В список входят самые успешные украинцы в возрасте до 30 лет, которые имеют достижения в своей сфере деятельности.

Напомним, что в конце августа 2025 года Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, став первой украинкой за 10 лет, которой покорилось данное достижение.