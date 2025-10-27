Таисия Онофрийчук пришла в художественную гимнастику в возрасте семи лет. Через три года будущая чемпионка выступала на престижных турнирах и выполняла сложные упражнения, пишет 24 Канал.
Читайте также Украинские гимнастки Дерюгиной не пожали руки россиянкам из клуба Алины Кабаевой
Как выглядела в 10-лет Онофрийчук?
Ютуб-канал Karinbutan шесть лет назад опубликовал видео выступления юной Таисии Онофричук. 10-летняя гимнастка соревновалась на турнире "Рождественские звездочки" в Киеве.
Зажигательное выступление Таисии в упражнениях с булавами сорвало аплодисменты зрителей в зале. Уже тогда будущая чемпионка выполняла сложные элементы, демонстрируя крутой уровень.
Видео выступления 10-летней Онофрийчук
Что известно о гимнастке Онофрийчук?
- Таисия Онофрийчук родилась в Киеве 26 мая 2008 года. С четырех лет она начала заниматься танцами.
- В семь лет Таисия пришла в художественную гимнастику. В интервью Tribuna.com спортсменка вспоминала, что тогда только умела делать колесо и садиться на шагат.
- Онофрийчук занималась в знаменитой школе Дерюгиных. С 2020 года начала выступать за сборную Украины на юниорских соревнованиях.
- 2025 год стал триумфальным для Онофрийчук. Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы в индивидуальном многоборье. Последний раз представительница нашего государства побеждала в личном многоборье на ЧЕ в 1997 году