Таисия Онофрийчук пришла в художественную гимнастику в возрасте семи лет. Через три года будущая чемпионка выступала на престижных турнирах и выполняла сложные упражнения, пишет 24 Канал.

Как выглядела в 10-лет Онофрийчук?

Ютуб-канал Karinbutan шесть лет назад опубликовал видео выступления юной Таисии Онофричук. 10-летняя гимнастка соревновалась на турнире "Рождественские звездочки" в Киеве.

Зажигательное выступление Таисии в упражнениях с булавами сорвало аплодисменты зрителей в зале. Уже тогда будущая чемпионка выполняла сложные элементы, демонстрируя крутой уровень.

Видео выступления 10-летней Онофрийчук

Что известно о гимнастке Онофрийчук?