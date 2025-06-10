Автором этой уникальной золотой медали стала уроженка Киева Таисия Онофрийчук. Гимнастке всего 17 лет, а она уже вписала свое имя в историю украинской художественной гимнастики. 24 Канал рассказывает о молодой талантливой гимнастке и ее спортивных достижениях.

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Первый взрослый сезон и сразу у лидера

Таисия Онофрийчук родилась 26 мая 2008 года в Киеве. В 2023-м году юная гимнастка стала серебряным призером юниорского чемпионата мира в упражнении с булавами. Также на этом Юниорском ЧМ в Клуж-Напока Онофрийчук стала седьмой с обручем и восьмой с лентой.

Благодаря успешным выступал Таисия отобралась в состав сборной Украины по художественной гимнастике, который поехал на Олимпийские игры-2024 в Париж (Франция). Таисия, которая была дебютанткой нашей команды на Олимпиаде, взяла на свои хрупкие плечи лидерство в сборной и даже подарила украинцам медальный шанс на Играх-2024. Онофрийчук пробилась в финал личного многоборья. И это девушка создала в свой дебютный сезон на взрослом уровне!\



Онофрийчук на Олимпиаде-2024 / Фото Getty Images

Обратите внимание! Настоящий фурор украинская гимнастка продемонстрировала в упражнении с мячом, где показала второй результат.

Результаты квалификации личного многоборья на Олимпиаде-2024:

Обруч – 34.250 балла.

Мяч – 35.250.

Булавы – 33.750.

Лента – 32.500.

Суммарно тогда еще 16-летняя украинка набрала 135.750 балла и с четвертой позиции пробилась в финальную часть соревнований во Франции.

Олимпийские награды между собой разыгрывали 10 лучших гимнасток по итогам квалификации.

Результаты Онофрийчук в финале Игр-2024:

Обруч – 30.400 балла.

Мяч – 30.900.

Булавы – 34.150.

Лента – 32.950.

Суммарно Таисия набрала 128.400 балла и финишировала девятой. Онофрийчук повторила результат Кристины Пограничной, которая стала 9-й в финале личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.

Если из Парижа столичная гимнастка уехала без наград, то так же нельзя сказать о чемпионате Европы-2024 в Тель-Авив. Таисия стала бронзовым призером в упражнениях с обручем.

Также в прошлом году молодая гимнастка получила целый ряд наград на уровнях Гран-при, Кубка мира, чемпионата Украины. На последних соревнованиях Таисии просто не было равных – все первые места.

У Украины подросла новая олимпийская надежда

Подопечная Ирины Дерюгиной и Ириши Блохиной продолжила завоевывать гимнастический мир в новом 2025 году. На Кубке Европы в азербайджанском Баку Таисия сорвала "Фулл Хаус". Украинка завоевала три золотые медали (обруч, булава, лента) и две "бронзы" в упражнениях с мячом и кросс-батл.



Таисия Онофрийчук / Фото Getty Images

Гран-при также были за Онофрийчук. Особенно следует отдельно выделить ее выступление в Тье, где Таисия завоевала пять золотых наград.

На Кубке мира в болгарской Софии украинская художественная гимнастка получила три "золота" и одно "серебро". Драйвовое выступление, которое запечатлелось в памяти поклонников этого элегантного вида спорта, украинка показала в упражнениях с булавой, где она торжествовала.

Справка. Онофрийчук повторила достижение Анны Ризатдиновой, которая в последний раз выигрывала многоборье Кубка мира еще в 2013 году.

Онофрийчук выступила под танцевальный хит "Everybody Dance Now".

Видео выступления Онофрийчук на Кубке мира в Софии (булавы, 2025)

Уникальное "золото" Онофрийчук в Таллинне

Из Эстонии Таисия вывезла аж 5 наград – одно "золото" (многоборье), два "серебра" (команда, булавы) и две "бронзы" (обруч, лента). Уникальной стала победа в личном многоборье. Украина впервые завоевала "золото" в этой дисциплине за последние 29 лет.

Онофрийчук стала лишь третьей украинской гимнасткой, которая смогла победить в личном многоборье после Екатерины Серебрянской (1996) и Елены Витриченко (1997).

Украинка набрала в финале личного многоборья 117.800 балла и торжествовала в Таллинне. Второй стала представительница Болгарии Стиляна Николова (116.700).



"Золото" Онофрийчук в Таллинне / Фото Getty Images

К слову. Украина выиграла общий медальный зачет чемпионата Европы-2025 в Таллине (Эстония). Украинские художественные гимнастки завоевали 8 наград (3 "золота", 3 "серебра" и 2 "бронзы"). Ближайших преследовательниц из Болгарии наши девушки опередили на три медали. А топ-3 общего зачета замкнули испанские гимнастки – 4 награды.

Молодая гимнастка с сознательной патриотической позицией

Несмотря на юный возраст Таисия Онофрийчук уже неоднократно продемонстрировала на весь мир свою патриотическую позицию. К примеру, на Кубке мира в Баку украинка завоевала "золото" в упражнениях с обручем и оказалась на пьедестале между двух враждебных представительниц – россиянки Веры Туголуковой, которая теперь выступает за Кипр, и "нейтральной" белоруски Анастасии Салос.

Молодая украинская гимнастка исполнила гимн Украины во время награждения и покинула подиум. Онофрийчук проигнорировала совместное фото с другими призерами соревнований.

Как Онофрийчук проигнорировала россиянку и белоруску: смотрите видео

16-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку,, опередив Веру Туголукову, россиянку, представляющую Кипр, и Анастасию Салос из Беларуси,, которая выступала под нейтральным флагом.



На награждении.. pic.twitter.com/PKV7mVczsC - Антон Геращенко (@Gerashchenko_en) 21 апреля, 2025

После чего украинская гимнастка повторила этот поступок во время церемонии награждения призеров в упражнении с мячом. На этот раз рядом с Онофрийчук на подиуме стояли все та же россиянка из Кипра Туголукова и другая "нейтральная" белоруска Алина Гарнасько. Вот так демонстративно Таисия показала на весь мир, что возвращение враждебных представительниц на мировую арену не является уместным и правильным.

С такими результатами во втором взрослом сезоне и позицией на Таисию Онофрийчук ждет большое будущее. Уже на следующей Олимпиаде-2028 украинская гимнастка может стать одной из главных надежд на медали!