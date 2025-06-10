Авторкою цієї унікальної золотої медалі стала уродженка Києва Таїсія Онофрійчук. Гімнастці лише 17 років, а вона вже вписала своє ім'я в історію української художньої гімнастики. 24 Канал розповідає про молоду талановиту гімнастку та її спортивні досягнення.

До теми Онофрійчук вражає на Євро: юна гімнастка здобула три медалі за день

Перший дорослий сезон та одразу у лідерки

Таїсія Онофрійчук народилась 26 травня 2008 року у Києві. У 2023-му році юна гімнастка стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу у вправі із булавами. Також на цьому Юніорському ЧС у Клуж-Напока Онофрійчук стала сьомою із обручем та восьмою із стрічкою.

Завдяки успішним виступав Таїсія відібралась у склад збірної України із художньої гімнастики, який поїхав на Олімпійські ігри-2024 у Париж (Франція). Таїсія, яка була дебютанткою нашої команди на Олімпіаді, взяла на свої тендітні плечі лідерство у збірній та навіть подарувала українцям медальний шанс на Іграх-2024. Онофрійчук пробилась до фіналу особистого багатоборства. І це дівчина створила у свій дебютний сезон на дорослому рівні!\



Онофрійчук на Олімпіаді-2024 / Фото Getty Images

Зверніть увагу! Справжній фурор українська гімнастка продемонструвала у вправі із м'ячем, де показала другий результат.

Результати кваліфікації особистого багатоборства на Олімпіаді-2024:

Обруч – 34.250 бала.

М'яч – 35.250.

Булави – 33.750.

Стрічка – 32.500.

Сумарно тоді ще 16-річна українка набрала 135.750 бала та із четвертої позиції пробилась до фінальної частини змагань у Франції.

Олімпійські нагороди між собою розігрували 10 найкращих гімнасток за підсумками кваліфікації.

Результати Онофрійчук у фіналі Ігор-2024:

Обруч – 30.400 бала.

М'яч – 30.900.

Булави – 34.150.

Стрічка – 32.950.

Сумарно Таїсія набрала 128.400 бала та фінішувала дев'ятою. Онофрійчук повторила результат Христини Пограничної, яка стала 9-ю у фіналі особистого багатоборства на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Якщо із Парижа столична гімнастка поїхала без нагород, то так само не можна сказати про чемпіонат Європи-2024 у Тель-Авів. Таїсія стала бронзовою призеркою у вправах із обручем.

Також минулого року молода гімнастка здобула цілу низку нагород на рівнях Гран-прі, Кубку світу, чемпіонату України. На останніх змаганнях Таїсії просто не було рівних – усі перші місця.

В України підросла нова олімпійська надія

Підопічна Ірини Дерюгіної та Іріші Блохіної продовжила завойовувати гімнастичний світ у новому 2025 році. На Кубку Європи в азербайджанському Баку Таїсія зірвала "Фулл Хаус". Українка здобула три золоті медалі (обруч, булава, стрічка) та дві "бронзи" у вправах із м'ячем та крос-батл.



Таїсія Онофрійчук / Фото Getty Images

Гран-прі також були за Онофрійчук. Особливо слід окремо виділити її виступ у Тьє, де Таїсія завоювала п'ять золотих нагород.

На Кубку світу у болгарській Софії українська художня гімнастка здобула три "золота" та одне "срібло". Драйвовий виступ, який закарбувався у пам'яті прихильників цього елегантного виду спорту, українка показала у вправах із булавою, де вона тріумфувала.

Довідка. Онофрійчук повторила досягнення Анни Різатдінової, яка востаннє вигравала багатоборство Кубка світу ще у 2013 році.

Онофрійчук виступила під танцювальний хіт "Everybody Dance Now".

Відео виступу Онофрійчук на Кубку світу у Софії (булави, 2025)

Унікальне "золото" Онофрійчук у Таллінні

Із Естонії Таїсія вивезла аж 5 нагород – одне "золото" (багатоборство), два "срібла" (команда, булави) та дві "бронзи" (обруч, стрічка). Унікальною стала перемога в особистому багатоборстві. Україна вперше завоювала "золото" у цій дисципліні за останні 29 років.

Онофрійчук стала лише третьою українською гімнасткою, яка змогла перемогти в особистому багатоборстві після Катерини Серебрянської (1996) та Олени Вітриченко (1997).

Українка набрала у фіналі особистого багатоборства 117.800 бала та тріумфувала у Таллінні. Другою стала представниця Болгарії Стіляна Ніколова (116.700).



"Золото" Онофрійчук у Таллінні / Фото Getty Images

До слова. Україна виграла загальний медальний залік чемпіонату Європи-2025 у Талліні (Естонія). Українські художні гімнастки завоювали 8 нагород (3 "золота", 3 "срібла" та 2 "бронзи"). Найближчих переслідувачок із Болгарії наші дівчата випередили на три медалі. А топ-3 загального заліку замкнули іспанські гімнастки – 4 нагороди.

Молода гімнастка із свідомою патріотичною позицією

Попри юний вік Таїсія Онофрійчук вже неодноразово продемонструвала на увесь світ свою патріотичну позицію. До прикладу, на Кубку світу у Баку українка завоювала "золото" у вправах із обручем та опинилась на п'єдесталі поміж двох ворожих представниць – росіянки Вєри Туголукової, яка тепер виступає за Кіпр, та "нейтральної" білоруски Анастасії Салос.

Молода українська гімнастка виконала гімн України під час нагородження та покинула подіум. Онофрійчук проігнорувала спільне фото із іншими призерками змагань.

Як Онофрійчук проігнорувала росіянку та білоруску: дивіться відео

16-year-old Ukrainian gymnast Taisiia Onofriichuk won the gold medal in the hoop routine at the Rhythmic Gymnastics World Cup in Baku, beating Vera Tugolukova, a Russian representing Cyprus, and Anastasia Salos from Belarus, who competed under a neutral flag.



At the award… pic.twitter.com/PKV7mVczsC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 21, 2025

Після чого українська гімнастка повторила цей вчинок під час церемонії нагородження призерок у вправі з м'ячем. Цього разу поруч із Онофрійчук на подіумі стояли все та ж росіянка із Кіпру Туголукова та інша "нейтральна" білоруска Аліна Гарнасько. Ось так демонстративно Таїсія показала на увесь світ, що повернення ворожих представниць на світову арену не є доречним та правильним.

Із такими результатами у другому дорослому сезоні та позицією на Таїсію Онофрійчук чекає велике майбутнє. Вже на наступній Олімпіаді-2028 українська гімнастка може стати однією із головних надій на медалі!