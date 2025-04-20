20 квітня на етапі Кубка світу в Баку відбулися фінальні змагання у вправах з обручем. Серед учасниць турніру не було рівних українці Таїсії Онофрійчук, пише 24 Канал.

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Онофрійчук – чемпіонка Кубка світу в Баку

За свій виступ у фіналі Таїсія отримала від суддів 29,250 бали. Вона випередила на 0,05 бала колишню росіянку Віру Туголукову, яка представляє Кіпр. "Бронза" дісталася "нейтральній" білорусці Анастасії Салос.

Кубок світу з художньої гімнастики. Обруч

1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,250

2. Віра Туголукова (Кіпр) – 29,200

3. Анастасія Салос – 28,950

Відео виступу Онофрійчук

На церемонії нагородження Онофрійчук відмовилася від спільного фото з "нейтральною" гімнасткою та ексросіянкою. Таїсія залишила подіум, коли там з'явилися представниці країн-агресорок.

Нагадаємо, що у перший день змагань на турнірі в Баку Онофрійчук здобула "срібло" у багатоборстві.