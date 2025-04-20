20 апреля на этапе Кубка мира в Баку состоялись финальные соревнования в упражнениях с обручем. Среди участниц турнира не было равных украинке Таисии Онофрийчук, пишет 24 Канал.

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Онофрийчук – чемпионка Кубка мира в Баку

За свое выступление в финале Таисия получила от судей 29,250 баллов. Она опередила на 0,05 балла бывшую россиянку Веру Туголукову, представляющую Кипр. "Бронза" досталась "нейтральной" белоруске Анастасии Салос.

Кубок мира по художественной гимнастике. Обруч

1. Таисия Онофрийчук (Украина) – 29,250

2. Вера Туголукова (Кипр) – 29,200

3. Анастасия Салос – 28,950

Видео выступления Онофрийчук

На церемонии награждения Онофрийчук отказалась от совместного фото с "нейтральной" гимнасткой и экс-россиянкой. Таисия покинула подиум, когда там появились представительницы стран-агрессорок.

Напомним, что в первый день соревнований на турнире в Баку Онофрийчук завоевала "серебро" в многоборье.