Загалом збірна України виборола п’ять нагород на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики. Чотири з них виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук, пише 24 канал.

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Потужний виступ українки

У фіналах окремих видів на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики 17-річна Таїсія Онофрійчук здобула одразу три особисті медалі.

Свій виступ вона розпочала з бронзи у вправі з обручем, де судді оцінили її програму у 29.850 бала. Українка лише на 0.100 бала випередила ізраїльтянку Мааян Сумкін, але поступилася чемпіонці світу-2023 Стільяні Ніколовій з Болгарії на 0.450 очка.

У фіналі з булавами Онофрійчук виборола "срібло", отримавши 30.400 бала – стільки ж, як і переможниця Ніколова. Проте за додатковими критеріями українка стала другою. Ще одна представниця України, Поліна Каріка, посіла четверте місце (28.600 бала), поступившись бронзовій призерці Софії Рафаелі з Італії на 0.800 очка.

Завершила турнір Таїсія бронзовою медаллю у вправі зі стрічкою. Її виступ приніс 29.500 бала – цього разу вона поступилася лише Дар’ї Варфоломєвій, яка представляє Німеччину.

У вправі з м’ячем Онофрійчук зупинилася за крок до п’єдесталу, ставши четвертою з результатом 28.350 бала.

Відзначимо, що в особистому багатоборстві Таїсія Онофрійчук здобула золоту медаль, ставши чемпіонкою Європи. Це перше "золото" України на чемпіонаті Європи в особистому багатоборстві за останні 28 років і загалом третє в історії країни.