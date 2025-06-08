Перед матчем Золотої Євроліги між жіночими збірними України та Словенії сталася прикра ситуація – організатори не ввімкнули мелодію державного гімну України. Проте українські волейболістки не розгубилися: вони дружно заспівали гімн самостійно, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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Достойний вчинок спортсменок

Перед початком поєдинку Золотої Євроліги між жіночими збірними України та Словенії організатори не увімкнули державний гімн України. Утім, це не збентежило наших волейболісток і вони виконали його самі.

У самій грі українська команда теж виявила силу і характер. Волейболістки впевнено здолали суперниць із рахунком 3:0, не дозволивши їм нав’язати боротьбу. Ця перемога стала черговим успішним кроком збірної у Золотій Євролізі, де команда Якуба Глушака й надалі утримує лідерство в турнірній таблиці.

Гімн України від волейболісток: дивіться відео

Відзначимо, що перемога над Словенією дозволила українській команді піднятися на 15-те місце в оновленому світовому рейтингу.