Главными соперницами украинских гимнасток были "нейтральные" представительницы академии любовницы Путина Алины Кабаевой. Однако нашим девушкам удалось выиграть клубный чемпионат мира, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Как украинские гимнастки проигнорировали россиянок на клубном ЧМ-2025?

По информации источника, украинские гимнастки "Школы Дерюгиных" отказались от рукопожатия с представительницами страны-агрессора. Наши спортсменки проигнорировали россиянок на церемонии награждения призеров соревнований.

На клубном чемпионате мира украинскую команду представляли Таисия Онофрийчук, Полина Карика и юниорка Любовь Горащенко. К выступлению украинок готовили тренеры Ирина Дерюгина и Марина Кардаш. Кроме командного "золота", Таисия Онофрийчук завоевала еще одну золотую медаль в многоборье среди сениорок.

"Нейтральные" гимнастки заняли второе место на клубном ЧМ-2025. За российский клуб "Небесная грация" Алины Кабаевой выступали Ксения Савинова, Мария Борисова и Ульяна Янус.

Что известно о "Школе Дерюгиных"?

Школа художественной гимнастики в Киеве была основана Альбиной Дерюгиной. Позже к матери присоединилась ее дочь Ирина Дерюгина. Благодаря выдающимся успехам школа приобрела мировую известность и считается одним из ведущих центров художественной гимнастики.

Легендарная "Школа Дерюгиных" воспитала олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы, таких как Анна Бессонова, Александра Тимошенко, Наталья Годунко, Екатерина Серебрянская, Елена Витриченко, Анна Ризатдинова и многих других.

После смерти Альбины Дерюгиной в 2023 году, школа продолжает свою успешную деятельность под руководством Ирины Дерюгиной.

Ранее сообщалось о презентации книги Анны Ризатдиновой "Мой роман со спортом", где она тепло вспомнила легендарную Альбину Дерюгину.