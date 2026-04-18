Ранее она одержала четыре победы на первом этапе Кубка мира в Софии. О ее выступлении в Баку расскажет 24 Канал.
Смотрите также Обошла "нейтральных" и взяла еще два золота: Онофрийчук разрывает этап Кубка мира в Софии
Как Онофричук выступила на Кубке мира в Баку?
Украинская гимнастка стала победительницей многоборья на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, набрав 115,650 баллов.
Второй стала Дарья Варфоломеева из Германии (114,750), а третье место заняла Стиляна Николова из Болгарии (114,050). Еще одна украинка, Полина Карика, завершила соревнования на 14-м месте с результатом 105,950 баллов.
Онофрийчук также успешно пробилась во все четыре отдельных финала: она заняла первое место в упражнениях с булавами, вторую позицию – с обручем и лентой, а шестое место – с мячом. В отличие от нее, Карика не смогла квалифицироваться в финалы.
Отдельные финалы состоятся в воскресенье, 19 апреля.
Как Онофрийчук готовится к соревнованиям во время войны?
- 17-летняя украинская художественная гимнастка продолжает тренироваться и участвовать в международных соревнованиях, несмотря на войну в Украине. Она уже получила две бронзовые медали на чемпионате мира в Рио и ставит своей целью выступление на Олимпийских играх 2028 года.
Как сообщает Frankfurt26, спортсменка рассказала, что тренировки проходят в чрезвычайно сложных условиях: "Мы часто находимся под обстрелами в Киеве, и это очень трудно. Однако для меня большая честь представлять страну, которая сейчас в состоянии войны".
Для безопасных тренировок и отдыха она время от времени ездит в Японию на тренировочные сборы или посещает Германию, чтобы увидеться с семьей.