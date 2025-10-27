Таїсія Онофрійчук прийшла у художню гімнастику у віці семи років. Через три роки майбутня чемпіонка виступала на престижних турнірах та виконувала складні вправи, пише 24 Канал.
Як виглядала у 10-років Онофрійчук?
Ютуб-канал Karinbutan шість років тому опублікував відео виступу юної Таїсії Онофрічук. 10-річна гімнастка змагалася на турнірі "Різдвяні зірочки" у Києві.
Запальний виступ Таїсії у вправах з булавами зірвав оплески глядачів у залі. Вже тоді майбутня чемпіонка виконувала складні елементи, демонструючи крутий рівень.
Відео виступу 10-річної Онофрійчук
Що відомо про гімнастку Онофрійчук?
- Таїсія Онофрійчук народилася у Києві 26 травня 2008 року. З чотирьох років вона почала займатися танцями.
- У сім років Таїсія прийшла в художню гімнастику. В інтерв'ю Tribuna.com спортсменка згадувала, що тоді тільки вміла робити колесо та сідати на шагат.
- Онофрійчук займалася у знаменитій школі Дерюгіних. З 2020 року почала виступати за збірну України на юніорських змаганнях.
- 2025 рік став тріумфальним для Онофрійчук. Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи в індивідуальному багатоборстві. Востаннє представниця нашої держави перемагала в особистому багатоборстві на ЧЄ у 1997 році