К трем из них в индивидуальных соревнованиях отобралась лидер "сине-желтых" Таисия Онофрийчук. Для нее это был первый чемпионат мира в карьере и она громко о себе заявила на турнире, сообщает 24 Канал.

Как Онофрийчук завоевала медаль на ЧМ?

17-летняя киевлянка сначала заняла четвертое место в упражнениях с булавами, а затем – шестое в упражнениях с обручем. Однако без медалей юная звезда не осталась.

Такую желанную награду она завоевала в упражнениях с лентой. Онофрийчук заняла третье место, завоевав первую медаль для Украины на мировом первенстве в этой дисциплине за десять лет.

Украинка финишировала с результатом 29,100 балла. Она уступила лишь болгарке Стилане Николовой и немке Дарье Варфоломеевой, которые завоевали "серебро" и "золото" соответственно.

Как Онофрийчук завоевала "бронзу" на ЧМ: смотрите видео

Справка. Последний раз на подиум от Украины на чемпионатах мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой поднималась Анна Ризатдинова. Она в 2015 году также завоевала бронзовую награду.

Напомним, что до этого Таисия Онофрийчук выиграла еще одну медаль. Она в составе сборной Украины стала бронзовым призером в командном многоборье.