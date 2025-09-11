В ежегодный рейтинг Forbes Ukraine "30 до 30" выбирают 30 самых успешных украинцев в возрасте до 30 лет, которые имеют достижения в своей сфере деятельности. Это уже шестой список, подготовленный редакцией Forbes Ukraine Forbes Ukraine, сообщает 24 Канал.

Как Онофрийчук и Забарный оказались в списке украинского Forbes?

В разные годы участниками списка были представители украинского спорта: олимпийская чемпионка Ярослава Магучих, первая ракетка Украины Элина Свитолина, игрок сборной Украины Александр Зинченко и чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид.

В 2025 году в список 30 успешных молодых украинцев попали абсолютная чемпионка Европы-2025 по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук, а также защитник французского Пари Сен-Жермена Илья Забарный.

Какие достижения Онофрийчук и Забарного в 2025 году?