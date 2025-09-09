На ЧМ-2025 по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завоевала две бронзовые медали. Это был первый подиум для Украины на мировых соревнованиях за последние 10 лет, пишет 24 Канал.

Как Онофрийчук провела отпуск в Германии?

После изнурительных соревнований Таисия получила возможность перевести дух, ведь вскоре ожидаются новые старты в турнирах. Во время отпуска юная гимнастка смогла увидеться с родными, которые выехали в Германию из-за войны в Украине.

Радостными фотографиями Онофрийчук поделилась в своем инстаграме. На фото видно, как Таисия соскучилась по своим сестрам и родным. Гимнастка смогла провести с родными несколько счастливых дней.

Онофрийчук встретилась с родными в отпуске / фото из инстаграма гимнастки

Когда следующий старт Онофрийчук?