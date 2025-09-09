На ЧС-2025 з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук здобула дві бронзові медалі. Це був перший подіум для України на світових змаганнях за останні 10 років, пише 24 Канал.

Як Онофрійчук провела відпустку у Німеччині?

Після виснажливих змагань Таїсія отримала можливість перевести дух, адже незабаром очікують нові старти у турнірах. Під час відпустки юна гімнастка змогла побачитися із рідними, які виїхали до Німеччини через війну в Україні.

Радісними світлинами Онофрійчук поділилася у своєму інстаграмі. На фото видно, як Таїсія скучила за своїми сестрами та рідними. Гімнастка змогла провести з рідними кілька щасливих днів.

Онофрійчук зустрілася з рідними у відпустці / фото з інстаграму гімнастки

Коли наступний старт Онофрійчук?