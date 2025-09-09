На ЧС-2025 з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук здобула дві бронзові медалі. Це був перший подіум для України на світових змаганнях за останні 10 років, пише 24 Канал.
Як Онофрійчук провела відпустку у Німеччині?
Після виснажливих змагань Таїсія отримала можливість перевести дух, адже незабаром очікують нові старти у турнірах. Під час відпустки юна гімнастка змогла побачитися із рідними, які виїхали до Німеччини через війну в Україні.
Радісними світлинами Онофрійчук поділилася у своєму інстаграмі. На фото видно, як Таїсія скучила за своїми сестрами та рідними. Гімнастка змогла провести з рідними кілька щасливих днів.
Онофрійчук зустрілася з рідними у відпустці / фото з інстаграму гімнастки
Коли наступний старт Онофрійчук?
- Зазначимо, що змагальний сезон-2025 ще не завершений.
- З 12 по 14 вересня у чеському Брно відбудеться Гран-прі з художньої гімнастики.
- У фіналі візьмуть участь українські гімнастки Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.
- Раніше повідомлялося, що Україна може бойкотувати Кубок світового виклику у Парижі, який пройде з 16 по 17 вересня.
- Все через допуск російських та білоруських гімнасток, які не відповідають критеріям "нейтральності.