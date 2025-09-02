Ірина Дерюгіна розповіла про можливий бойкот Кубка світу 2025 року з художньої гімнастики зі сторони української команди. Причина полягає у допуску росіянки Ангеліни Мельникової, повідомляє 24 канал із посиланням на Forbes.

Чому Україна бойкотуватиме Кубок світу?

Річ у тім, що Ангеліна Мельникова виступає у складі ЦСКА, клубу що безпосередньо перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони Росії. Окрім того, гімнастка навесні 2025 року балотувалася на вибори у Воронежі від "Єдиної Росії".

Зазначимо, що Мельникова публічно підтримала російську агресію у бік України. Спортсменка у соціальних мережах ділилася контентом про війну, користуючись символом "Z".

Ірина Дерюгіна висловила свою позицію щодо участі росіян та білорусів на Кубку світу у Парижі. Президентка Федерації гімнастики України заявила, що українські спортсменки не приїдуть на турнір, якщо FIG не розгляне скаргу ФГУ.

Дерюгіна зазначила, що Федерація гімнастики України постійно моніторить склад учасників міжнародних змагань, а також те, чи відповідають вони критеріям, які встановила Міжнародна федерація гімнастики.

Якщо буде виявлено відхилення від критеріїв присвоєння нейтрального статусу щодо конкретних спортсменів, ФГУ вживатиме всіх можливих заходів, щоб запобігти участі таких спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях. Ці заходи включають подання заяв до Міжнародної федерації гімнастики з вимогою позбавити нейтрального статусу тих спортсменів, чия поведінка та дії не відповідають критеріям нейтральності,

– сказала Дерюгіна.

Ірина Дерюгіна підкреслила, що Федерація гімнастики України подаватиме протести на адресу організаторів турнірів. Також ФГУ вживатиме подібних заходів стосовно спортсменів, що не відповідають нормам FIG.

Що потрібно для "нейтрального" статусу?