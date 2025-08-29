Збірну України на чемпіонаті світу-2025 у Ріо представляли – Діана Баєва, Єлизавета Азза, Олександра Онищак та Валерія Перемета. 24 серпня у День Незалежності спортсменки здобули другий титул в історії нашої країни, повідомляє 24 канал.

Чому звинувачують українських гімнасток?

Збірна України у фіналі ЧС-2025 з художньої гімнастики випередила Бразилію на 0,100 бали. Місцеві вболівальники не стільки обурені програшем своєї збірної, скільки тріумфом українок.

Бразильські фанати після оголошення результатів почали шукати теорії змов проти їх збірної, а також звинувачувати українських спортсменок у крадіжці золотих медалей, заявляючи про несправедливість.

Помилки України бачили всі, навіть українські спортсмени не вірили в свій рахунок, це золото від бразильців, які зробили видовищну серію!

Бразильці заслужили золото, і ви це знаєте.

Вкрали, це золото наше.

Європа завжди намагається вкрасти, так!? Вони роблять це постійно.

Вони ніколи не збиралися приймати європейський традиційний вид спорту з південноамериканським золотом. Нас досі грабують.

Зазначимо, що знайшлись фанати, які стали на захист України. Вони закликали, що треба дивитися виступи обох команд об'єктивно та припинити звинувачення у краджці.

Реакція бразильських фанатів / Скриншоти з соцмереж

Підкреслимо, що у збірній України з художньої гімнастики не коментували ситуацію зі звинувачення від бразильських фанатів у крадіжці золотих медалей

Раніше повідомляли про те, що Таїсія Онофрійчук здобула історичну медаль для України на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики. Українська гімнастка вперше у кар'єрі виступила на світовій першості.