Ирина Дерюгина рассказала о возможном бойкоте Кубка мира 2025 года по художественной гимнастике со стороны украинской команды. Причина заключается в допуске россиянки Ангелины Мельниковой, сообщает 24 канал со ссылкой на Forbes.

Почему Украина будет бойкотировать Кубок мира?

Дело в том, что Ангелина Мельникова выступает в составе ЦСКА, клуба, который непосредственно находится в подчинении Министерства обороны России. Кроме того, гимнастка весной 2025 года баллотировалась на выборы в Воронеже от "Единой России".

Отметим, что Мельникова публично поддержала российскую агрессию в сторону Украины. Спортсменка в социальных сетях делилась контентом о войне, пользуясь символом "Z".

Ирина Дерюгина выразила свою позицию относительно участия россиян и белорусов на Кубке мира в Париже. Президент Федерации гимнастики Украины заявила, что украинские спортсменки не приедут на турнир, если FIG не рассмотрит жалобу ФГУ.

Дерюгина отметила, что Федерация гимнастики Украины постоянно мониторит состав участников международных соревнований, а также то, соответствуют ли они критериям, которые установила Международная федерация гимнастики.

Если будет выявлено отклонение от критериев присвоения нейтрального статуса в отношении конкретных спортсменов, ФГУ будет принимать все возможные меры, чтобы предотвратить участие таких спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Эти меры включают подачу заявлений в Международную федерацию гимнастики с требованием лишить нейтрального статуса тех спортсменов, чье поведение и действия не соответствуют критериям нейтральности,

– сказала Дерюгина.

Ирина Дерюгина подчеркнула, что Федерация гимнастики Украины будет подавать протесты в адрес организаторов турниров. Также ФГУ будет принимать подобные меры в отношении спортсменов, не соответствующих нормам FIG.

Что нужно для "нейтрального" статуса?