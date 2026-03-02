17-річна гімнастка з Києва досягла успіху на черговому міжнародному турнірі. В Естонії підійшов до завершення перший етап гран-прі з художньої гімнастики, повідомляє 24 Канал.

Як Онофрійчук виступила в Естонії?

Змагання прийняло місто Тарту. Під час турніру Онофрійчук вдалось вибороти аж три золоті медалі. Почала спортсменка з Києва із тріумфу у багатоборстві, набравши 114,850 балів.

А згодом Таїсія виграла змагання у вправах з обручем із показником 29,050 бала. Третя перемога очікувала на киянку вже у вправах зі стрічкою.

Виступ Онуфрійчук на гран-прі в Естонії: дивитися відео

Ця дисципліна є улюбленою для Таїсії протягом останніх років. Зрештою у цьому заліку вона набрала 27,550 балів та вразила публіку своєю харизмою і енергією.

Що відомо про Таїсію Онофрійчук?