За її словами, "багаті дядьки" доволі часто проявляли інтерес до привабливих та перспективних гімнасток. Про це Дерюгіна розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Що сказала Дерюгіна про увагу від чоловіків до гімнасток?

Видатна гімнастка, а нині тренерка розповіла, що подібні знайомства були "дуже розвинені" у Росії. За її словами, вони фактично "поставлені на конвеєр", але не ставала свідком таких ситуацій особисто.

Про те, як такі знайомства впливали на спортивну кар'єру, Дерюгіна зазначила, що багато залежало від особистого вибору кожної гімнастки. Вона вважає, що кожна людина має певну межу, яку може перетнути та додала, що тренери не здатні контролювати гімнасток поза залою.

Також Дерюгіна розповіла, що подібні випадки були й в Україні, адже охочих "познайомитися" вистачало. Однак вона ще раз наголосила про те, що відповідальність за наслідки повністю на гімнастках через неможливість контролювати їх особисте життя.

Відзначимо, що прославлена українська гімнастка двічі перебувала у шлюбі. Нещодавно вона зізналася, чи виходила заміж втретє.

"Ні, ні, усе. Я сказала, що не хочу витрачати свій час, не хочу. Я сказала: "Я люблю гімнастику", – цитує Дерюгіну gordonua.

Що ще говорила Дерюгіна?