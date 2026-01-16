Колишня українська гімнастка поділилася цікавою історією про свого ексчоловіка та легендарного тренера киян . Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Дмитра Гордона.
Що розповіла Дерюгіна про Блохіна і Лобановського?
Лобановський не дозволяв жінкам заходити до себе у автобус. Проте, за словами Дерюгіної, вона була єдиною, кого видатний тренер зрештою впустив.
Я була єдина жінка, яку Лобановський впустив до себе в автобус,
– поділилася колишня гімнастка.
Окрім того, вона розповіла, що у Лобановського було особливе ставлення до неї. Також вона зізналася, що, коли Блохіна не ставили у склад, були дзвінки з Банкової і питали чому він не грає.
За даними Transfermarkt, Блохін виступав за київське Динамо з 1969 по 1988 роки. Разом з "біло-синіми", видатний футболіст виграв чимало трофеїв, а також став володарем "Золотого м'яча" у 1975 році.
Що відомо про стосунки Дерюгіної та Блохіна?
Видатна гімнастка та іменитий футболіст одружилися у 1980 році. А у 1983 році у зіркового подружжя народилася донька Ірина.
У 1989 році Блохін та Дерюгіна офіційно розірвали шлюб. Нещодавно колишня спортсменка розповіла, чому розлучилася з легендою Динамо.
Пізніше видатна українська гімнастка вдруге вийшла заміж, але не розкриває ім'я чоловіка. Цей шлюб протривав 10 років.