Шлюб з Олегом Блохіним виявився не єдиним досвідом, про який Дерюгіна зазвичай не говорить публічно. Виявилося, що в її серці був й інший чоловік, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-проєкт "ЖВЛ".

Як склалося життя Дерюгіної після розлучення з Блохіним?

Президентка Федерації гімнастики України та заслужена тренерка довго тримала це у таємниці, але зрештою розповіла в інтерв'ю, що була заміжня вдруге.

Цей шлюб тривав 10 років. Але Дерюгіна категорично відмовляється називати ім'я другого обранця. Вона також попросила не уточнювати деталей, бо просто не хоче говорити про цей період свого особистого життя.

Вочевидь Дерюгіна справді ніколи не розкривала особу свого другого чоловіка – навіть на сторінці про неї у Вікіпедії згадується лише шлюб з Олегом Блохіним.

Чому Дерюгіна розлучилася з Олегом Блохіним?