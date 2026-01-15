Брак с Олегом Блохиным оказался не единственным опытом, о котором Дерюгина обычно не говорит публично. Оказалось, что в ее сердце был и другой мужчина, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-проект "ЖВЛ".

Как сложилась жизнь Дерюгиной после развода с Блохиным?

Президент Федерации гимнастики Украины и заслуженный тренер долго держала это в тайне, но в конце концов рассказала в интервью, что была замужем во второй раз.

Этот брак длился 10 лет. Но Дерюгина категорически отказывается называть имя второго избранника. Она также попросила не уточнять деталей, потому что просто не хочет говорить об этом периоде своей личной жизни.

Очевидно Дерюгина действительно никогда не раскрывала личность своего второго мужа – даже на странице о ней в Википедии упоминается только брак с Олегом Блохиным.

Почему Дерюгина развелась с Олегом Блохиным?