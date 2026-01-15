При этом Блохин запомнился не только спортивной карьерой, а еще и звездными отношениями в личной жизни. Первой женой футболиста была известная гимнастка Ирина Дерюгина, сообщает 24 Канал.

Как познакомились Блохин и Дерюгина?

Пара оформила отношения в 1980 году, но романтика между ними возникла раньше. Дерюгина получила серьезную травму и нуждалась в срочной операции.

Именно при таких обстоятельствах она и познакомилась с Блохиным в конце 70-х. Игрок Динамо нашел квалифицированного специалиста для операции и даже сам отвез девушку в больницу.

После этого их роман начал развиваться. Ирина и Олег стали чаще ходить на свидания. Дерюгина поразила футболиста своей грацией, изяществом и внутренней силой.

Семейная жизнь и рождение дочери

Пара начала вместе праздновать Новый год и через несколько дней после праздника Блохин сделал Дерюгиной предложение. В 1980-м их брак стал громким событием для всего спортивного мира СССР.



Блохин и Дерюгина образовали звездную пару / фото из открытых источников

Через три года Ирина родила дочь, которую назвала своим же именем. При этом Дерюгина-старшая не бросала гимнастику, продолжала ею заниматься и потом стала тренером. По пути мамы пошла и Ирина Блохина.

Она занималась гимнастикой, а также проявила себя в шоу-бизнесе и на телевидении. В 2012 году дочь легенды Динамо стала ведущей футбольной передачи, пока ее отец тренировал сборную Украины на домашнем Евро.



Ирина Дерюгина с дочерью / фото из открытых источников

Пара признавалась, что обожала дочь и вкладывала в нее все возможные ресурсы. Однако сам брак оказался долгим, но не вечным. В 90-е Блохин уехал тренировать в Грецию, тогда как Дерюгина с дочкой жили в Украине.

Почему развелись Блохин и Дерюгина?

А в 1999 году стало официально известно о разводе пары, после 19-ти лет семейной жизни. Тогда было мало известно о причинах разрыва отношений, но позже Дерюгина пролила свет на мотивы такого поступка.

Это была моя инициатива по разводу. У Олега был сложный характер, это давало сложности. Расставались по-разному, бывало и плакали. Держать это все эмоционально было трудно. Каждый человек в какой-то момент что-то себе позволяет. Иногда я жалела из-за развода. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума. В семье должны давать друг другу что-то. Мне тоже хотелось что-то получать, но у меня этого не было,

– признавалась Дерюгина.

Ирина после этого имела еще один брак, который также не стал долгим. В свою очередь Блохин довольно быстро нашел новую возлюбленную по имени Анжела, на которой женился уже через год после развода с Ириной.

От нового брака у экс-футболиста родились еще две дочери – Анна и Екатерина. Обе девушки увлекаются теннисом, но не на профессиональном уровне.

Какие достижения Блохина и Дерюгиной в спорте?