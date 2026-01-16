Бывшая украинская гимнастка поделилась интересной историей о своем экс-супруге и легендарном тренере киевлян. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Дмитрия Гордона.
Что рассказала Дерюгина о Блохине и Лобановском?
Лобановский не позволял женщинам заходить к себе в автобус. Однако, по словам Дерюгиной, она была единственной, кого выдающийся тренер в конце концов впустил.
Я была единственная женщина, которую Лобановский впустил к себе в автобус,
– поделилась бывшая гимнастка.
Кроме того, она рассказала, что у Лобановского было особое отношение к ней. Также она призналась, что, когда Блохина не ставили в состав, были звонки с Банковой и спрашивали почему он не играет.
По данным Transfermarkt, Блохин выступал за киевское Динамо с 1969 по 1988 годы. Вместе с "бело-синими", выдающийся футболист выиграл немало трофеев, а также стал обладателем "Золотого мяча" в 1975 году.
Что известно об отношениях Дерюгиной и Блохина?
Выдающаяся гимнастка и именитый футболист поженились в 1980 году. А в 1983 году у звездных супругов родилась дочь Ирина.
В 1989 году Блохин и Дерюгина официально расторгли брак. Недавно бывшая спортсменка рассказала, почему рассталась с легендой Динамо.
Позже выдающаяся украинская гимнастка во второй раз вышла замуж, но не раскрывает имя мужа. Этот брак продлился 10 лет.