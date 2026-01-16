Дерюгіна розповіла про те, як ставляться до росіян за кордоном на клубних змаганнях за кордоном. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Дмитра Гордона.

Читайте також Її донька живе у Америці: російську олімпійську чемпіонку запідозрили у вербуванні з боку США

Як ставляться до росіян за кордоном?

За словами Дерюгіної, вони не спілкуються та не контактують з росіянами. Проте у іноземних спортсменів інше ставлення до ворожих атлетів.

Ні, навіть не намагаються підійти до нас, але до них підходить увесь світ. Вони всі спілкуються. А ми – ні, з ними спілкуються всі. Ось зараз італійці взяли російського тренера,

– сказала Дерюгіна.

Вона також розповіла, що іноземці не усвідомлюють, якою насправді небезпечною є Росія.

"Вони не розуміють нічого. Вони взагалі цього не розуміють, що відбувається в нас. Вони не можуть навіть собі уявити, що якщо нас не вистачить, то це їх торкнеться. Підуть до них. Вони цього не розуміють", – додала вона.

Яке ставлення у Дерюгіної до росіян?

Нещодавно вона також висловилася про особисте ставлення до росіян. Вона не приховала свою зневагу до представників ворожої країни.

"Я їх вважаю звірами. Не можу взагалі їх бачити під жодним соусом. Ми не спілкуємося, не вітаємося, жодного контакту", – цитує Дерюгіну gordonua.

Що ще Дерюгіна говорила про росіян?