Нещодавно спортсменка знову опинилася в центрі уваги. На етапі Кубка світу в Баку, де вона виступала у нейтральному статусі, Ільтерякова відмовилася потиснути руку президенту Європейського гімнастичного союзу Фаріду Гарібову під час церемонії нагородження, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Російська гімнастка отримала останнє "китайське попередження" через вчинок з прапором України

Що відомо про поведінку Ільтерякової у Баку?

Це було зафіксовано на відео під час церемонії нагородження у вправі з обручем, де спортсменка виборола бронзову медаль. Золото дісталося українці Таїсії Онофрійчук, а срібло – представниці Болгарії Стіліані Ніколовій.

На записі видно, як Гарібов простягнув руку для привітання спортсменці, однак вона не відповіла на цей жест.

Софія Ільтерякова не потиснула руку Фаріду Гарібову: дивіться відео

Як зазначила тренерка та суддя збірної Казахстану Меруерт Балгінбаєва, нещодавно в міжнародних змаганнях оновили правила проведення церемоній нагородження, і відсутність рукостискання не вважається порушенням.

Офіційних пояснень такої поведінки спортсменки не оприлюднено. Гарібов, який також обіймає посаду міністра молоді та спорту Азербайджану, раніше навчався в Санкт-Петербурзі та має зв'язки з Росією.

Які результати у Таїсії Онофрійчук на Кубку світу у Баку?

Онофрійчук виграла золото у багатоборстві, випередивши сильних конкуренток, зокрема чинну чемпіонку світу Дар'ю Варфоломєєв з Німеччини.

У фіналах окремих вправ українка також показала сильні результати: