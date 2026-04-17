Гімнастка в інтерв'ю ютуб-проєкту відомої співачки alyona alyona розповіла, як нервує, коли потрібно виголошувати промову. Щоб заспокоїтися, Різатдінова надихалася незворушністю колишнього боксера.
Як Кличко допоміг Різатдіновій із "синдромом відмінниці"?
Різатдінова пригадала, як їй потрібно було виступити на церемонії "Національна легенда України" у присутності Президента Володимира Зеленського.
Я повинна була отримати цю відзнаку за мого тренера видатного – Альбіну Миколаївну Дерюгіну. Вона, на жаль, вже не з нами. Але от я, як її учениця, повинна була отримати цю нагороду. Ну, ти розумієш рівень відповідальності. Я повинна була сказати промову. Відчувала крапельки поту на чолі, тремтіли руки,
– визнала гімнастка.
Щоб не нервувати, у олімпійської призерки знайшовся цікавий рецепт успіху: слухати виступи колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка.
Думаю, слухай, якщо мер може помилитися, він може сказати задом наперед, як хоче, як відчуває людина. І якщо така людина на такій посаді може помилятися, а чому я не можу помилятися. І я завжди заспокоююся,
– поділилася Різатдінова.
Що відомо про досягнення Анни Різатдінової?
- За даними з Вікіпедії, Анна Різатдінова здобула бронзу у Ріо в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики.
- Вона також є чемпіонкою світу у вправах з обручем, здобувши медаль на першості, яка проходила у Києві у 2013 році.
- На Європейських іграх у Баку у 2015 році Різатдінова здобула дві срібні нагороди – з булавами та м'ячем.