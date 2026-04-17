Гімнастка в інтерв'ю ютуб-проєкту відомої співачки alyona alyona розповіла, як нервує, коли потрібно виголошувати промову. Щоб заспокоїтися, Різатдінова надихалася незворушністю колишнього боксера.

Дивіться також "Для когось я лише трофей": Різатдінова пояснила, чому їй складно знайти кохання

Як Кличко допоміг Різатдіновій із "синдромом відмінниці"?

Різатдінова пригадала, як їй потрібно було виступити на церемонії "Національна легенда України" у присутності Президента Володимира Зеленського.

Я повинна була отримати цю відзнаку за мого тренера видатного – Альбіну Миколаївну Дерюгіну. Вона, на жаль, вже не з нами. Але от я, як її учениця, повинна була отримати цю нагороду. Ну, ти розумієш рівень відповідальності. Я повинна була сказати промову. Відчувала крапельки поту на чолі, тремтіли руки,

– визнала гімнастка.

Щоб не нервувати, у олімпійської призерки знайшовся цікавий рецепт успіху: слухати виступи колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка.

Думаю, слухай, якщо мер може помилитися, він може сказати задом наперед, як хоче, як відчуває людина. І якщо така людина на такій посаді може помилятися, а чому я не можу помилятися. І я завжди заспокоююся,

– поділилася Різатдінова.

Що відомо про досягнення Анни Різатдінової?