Олімпійська призерка Ріо-2016 намагалася самотужки знайти своє кохання. Однак неодноразово вона розчаровувалася у потенційному партнері для сімейного життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Плітки великого міста".

Чому Різатдінова не поспішає з пошуком чоловіка?

У 2019 році Анна Різатдінова розлучилася з Олександром Онищенком та залишилася сама з дворічним сином. Пошуки нового чоловіка ні до чого не призвели.

Анна поспілкувалася з психологом та дійшла висновку, що не варто поспішати з вибором, щоб потім не розчаровуватися. Після кількох побачень у неї залишився неприємний осад, адже чоловіки перш за все бачили в ній знамениту спортсменку.

Мені здалося, що для багатьох я – просто трофей. Запросити на побачення, написати в соцмережах, показати комусь, що зі мною олімпійська призерка,
– розповіла Різатдінова.

Колишня гімнастка наразі відкрита до нових стосунків. Анна переконана, що вона обов'язково зустріне близьку по духу людину.

Якщо раніше я намагалася якось притягнути це, то зараз я з довірою: я знаю, що моя людина мене знайде,
– сказала гімнастка.

Різатдінова також додала, що "розглядає партнера рівного собі у цілеспрямованості та бажанні рухатись і досягати результатів".

Раніше Різатдінова розповіла, як їй вдається поєднувати обов'язки мами й тата у вихованні 8-річного сина.

Де зараз та чим займається колишній чоловік Різатдінової?

  • Чоловіком Анни Різатдінової був відомий український бізнесмен та колишній народний депутат Олександр Онищенко. Тривалий час він очолював Федерацію кінного спорту України та сам брав участь у змаганнях.

  • У 2016 році НАБУ та САП звинуватили Онищенка в організації злочинних схем. Бізнесмен не став очікувати арешту і виїхав за кордон. Певний час він проживав в Іспанії та Бельгії.

  • У 2020 році Онищенко попросив політичного притулку в Німеччині, де нині і проживає. У Німеччині він придбав старий маєток зі стайнями. Колишній депутат займається розведенням спортивних коней та бере участь у змаганнях.

  • Нещодавно апеляційна палата ВАКС скасувала вирок Онищенку по "газовій справі".