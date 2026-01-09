Олімпійська призерка Ріо-2016 намагалася самотужки знайти своє кохання. Однак неодноразово вона розчаровувалася у потенційному партнері для сімейного життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Плітки великого міста".

У 2019 році Анна Різатдінова розлучилася з Олександром Онищенком та залишилася сама з дворічним сином. Пошуки нового чоловіка ні до чого не призвели.

Анна поспілкувалася з психологом та дійшла висновку, що не варто поспішати з вибором, щоб потім не розчаровуватися. Після кількох побачень у неї залишився неприємний осад, адже чоловіки перш за все бачили в ній знамениту спортсменку.

Мені здалося, що для багатьох я – просто трофей. Запросити на побачення, написати в соцмережах, показати комусь, що зі мною олімпійська призерка,

– розповіла Різатдінова.

Колишня гімнастка наразі відкрита до нових стосунків. Анна переконана, що вона обов'язково зустріне близьку по духу людину.

Якщо раніше я намагалася якось притягнути це, то зараз я з довірою: я знаю, що моя людина мене знайде,

– сказала гімнастка.

Різатдінова також додала, що "розглядає партнера рівного собі у цілеспрямованості та бажанні рухатись і досягати результатів".

