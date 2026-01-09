Олімпійська призерка Ріо-2016 намагалася самотужки знайти своє кохання. Однак неодноразово вона розчаровувалася у потенційному партнері для сімейного життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Плітки великого міста".
Читайте також Зіркова гімнастка Різатдінова розповіла про стосунки з екснардепом-утікачем Онищенком
Чому Різатдінова не поспішає з пошуком чоловіка?
У 2019 році Анна Різатдінова розлучилася з Олександром Онищенком та залишилася сама з дворічним сином. Пошуки нового чоловіка ні до чого не призвели.
Анна поспілкувалася з психологом та дійшла висновку, що не варто поспішати з вибором, щоб потім не розчаровуватися. Після кількох побачень у неї залишився неприємний осад, адже чоловіки перш за все бачили в ній знамениту спортсменку.
Мені здалося, що для багатьох я – просто трофей. Запросити на побачення, написати в соцмережах, показати комусь, що зі мною олімпійська призерка,
– розповіла Різатдінова.
Колишня гімнастка наразі відкрита до нових стосунків. Анна переконана, що вона обов'язково зустріне близьку по духу людину.
Якщо раніше я намагалася якось притягнути це, то зараз я з довірою: я знаю, що моя людина мене знайде,
– сказала гімнастка.
Різатдінова також додала, що "розглядає партнера рівного собі у цілеспрямованості та бажанні рухатись і досягати результатів".
Раніше Різатдінова розповіла, як їй вдається поєднувати обов'язки мами й тата у вихованні 8-річного сина.
Де зараз та чим займається колишній чоловік Різатдінової?
Чоловіком Анни Різатдінової був відомий український бізнесмен та колишній народний депутат Олександр Онищенко. Тривалий час він очолював Федерацію кінного спорту України та сам брав участь у змаганнях.
У 2016 році НАБУ та САП звинуватили Онищенка в організації злочинних схем. Бізнесмен не став очікувати арешту і виїхав за кордон. Певний час він проживав в Іспанії та Бельгії.
У 2020 році Онищенко попросив політичного притулку в Німеччині, де нині і проживає. У Німеччині він придбав старий маєток зі стайнями. Колишній депутат займається розведенням спортивних коней та бере участь у змаганнях.
Нещодавно апеляційна палата ВАКС скасувала вирок Онищенку по "газовій справі".