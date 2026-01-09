Анна Різатдінова поділилася своїм досвідом виховання 8-річного сина. Батько хлопчика, відомий бізнесмен Олександр Онищенко, не бере участі у його становленні, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму "Плітки великого міста".

Як Різатдінова виховує сина?

Колишня гімнастка народила сина у 2017 році. Через два роки шлюб Різатдінової та Оніщенка розпався. З того часу Анна самотужки займається вихованням сина.

Чемпіонка світу зізналася, що спочатку не знала, як виховувати хлопчиків. Проте з часом Рома став справжньою опорою для мами.

З 5 років я у жіночому колективі і в принципі знаю лише, що робити з дівчатами, а що робити з хлопчиком – я була трішки налякана. Але коли Ромка народився, я зрозуміла, що, напевно, це якийсь знак. Тому що він дійсно така чоловіча підтримка, захищає мене вже у свої 8 років,

– розповіла Різатдінова.

Син гімнастки займається плаванням і карате. Раніше Різатдінова хотіла, щоб він став "крутим тенісистом або футболістом", але потім змінила думку.

За відсутності батька Анні доводиться іноді бути суворою вихователькою.

Мені десь складно, тому що я не можу бути, як в нормальній родині, м'якою мамою, яка тільки буде обіймати, цілувати... Я з Ромою дуже близька, тактильна. Він як я, залежний від цього, йому ось ці обіймашки, він любить це. Але на цей час я виконую роль і мами, і тата. Я повинна бути і вихователькою, і м'якою мамою,

– сказала Різатдінова.

Зазначимо, що Різатдінова багато уваги приділяє сімейному життю. У своїх соцмережах вона публікує відео з сином, що викликає великий інтерес у фанів.

Чим зараз займається Різатдінова?