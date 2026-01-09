Анна Ризатдинова поделилась своим опытом воспитания 8-летнего сына. Отец мальчика, известный бизнесмен Александр Онищенко, не участвует в его становлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на программу "Сплетни большого города".
Как Ризатдинова воспитывает сына?
Бывшая гимнастка родила сына в 2017 году. Через два года брак Ризатдиновой и Онищенко распался. С тех пор Анна самостоятельно занимается воспитанием сына.
Чемпионка мира призналась, что сначала не знала, как воспитывать мальчиков. Однако со временем Рома стал настоящей опорой для мамы.
С 5 лет я в женском коллективе и в принципе знаю только, что делать с девочками, а что делать с мальчиком – я была немного напугана. Но когда Ромка родился, я поняла, что, наверное, это какой-то знак. Потому что он действительно такая мужская поддержка, защищает меня уже в свои 8 лет,
– рассказала Ризатдинова.
Сын гимнастки занимается плаванием и каратэ. Раньше Ризатдинова хотела, чтобы он стал "крутым теннисистом или футболистом", но потом изменила мнение.
В отсутствие отца Анне приходится иногда быть строгой воспитательницей.
Мне где-то сложно, потому что я не могу быть, как в нормальной семье, мягкой мамой, которая только будет обнимать, целовать... Я с Ромой очень близкая, тактильная. Он как я, зависим от этого, ему вот эти обнимашки, он любит это. Но на данный момент я выполняю роль и мамы, и папы. Я должна быть и воспитательницей, и мягкой мамой,
– сказала Ризатдинова.
Отметим, что Ризатдинова много внимания уделяет семейной жизни. В своих соцсетях она публикует видео с сыном, что вызывает большой интерес у фанов.
Чем сейчас занимается Ризатдинова?
- Анна Ризатдинова завершила спортивную карьеру в 2016 году после выступления на чемпионате мира в Японии. После рождения сына гимнастка участвовала в нескольких телевизионных проектах: "Танцы со звездами" и пародийном шоу "Липсинк Батл".
- Во время Олимпийских игр в Токио работала на Суспільном, рассказывая о результатах украинских спортсменов. Кроме того, гимнастка написала книгу "Мой роман со спортом", которую представила во Львове 3 октября 2025 года.
- В сентябре 2020 года Ризатдинова осуществила свою мечту и открыла собственную Академию художественной гимнастики. Ежегодно она проводит Кубок Ризатдиновой, на котором выступают гимнастки со всей Украины.